Бабарико, Латушко, Воскресенский: чья партия может иметь успех у белорусов

В прошлом году вместе с ростом политизации в общественную дискуссию вернулась тема политических партий. И хотя первые разговоры возникли еще до выборов 9 августа, пик запуска новых политических инициатив пришелся на осень 2020-го и особенно весну 2021-го.





Включились в работу над созданием партий команды претендента в президенты, а сегодня политзаключенного Виктора Бабарико и сопредседателя движения «Говори правду» Андрея Дмитриева, анонсировал партию глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, несколько инициатив было запущено группой Юрия Воскресенского и так называемого Круглого стола демократических сил.

При этом все новые инициативы декларируют, что работают с демократической протестной аудиторией, которая составляет, по данным исследований , 38% городского населения Беларуси.

Мы решили проверить, какое отношение к новым политическим партиям сформировалась у этой части белорусов и смогут ли эти партии стать массовым явлением.

Методика исследования

Исследование проводилось онлайн Центром новых идей совместно с Народным опросом с 24 по 26 мая включительно. Аудитория опроса — это активная, протестная часть населения, которую составляют прежде всего белорусы (50% женщины) в возрасте до 50 лет (18−30 лет — 14%, 31−40 лет — 38%, 41−50 — 25%), имеющие высшее образование (77%), живущие в Минске (53%).

Респонденты случайным образом делились на шесть опросных сценариев. Одной половине респондентов давались для оценки только названия новых партий и инициатив, а другой — эти же названия, но вместе с именами их лидеров. Внутри этих половин респонденты получали ту или иную информацию о местных выборах. Одной трети сообщалось, что местные выборы пройдут в 2021 году, еще одной трети — что они также состоятся в 2021-м, но с участием международных наблюдателей (сценарий «честные выборы»). Наконец, оставшейся части респондентов сообщалось, что местные выборы будут перенесены на 2023 год.

После очистки для анализа использовалось 9798 анкет, приблизительно равным способом разделенные между шестью группами.

Юрий Воскресенский — магнит для негатива

Изначально проекты-спойлеры заявлялись как инструмент вовлечения протеста в системное русло. Они должны были создавать имитацию оппозиции и политической альтернативы. Регулярно упоминалось, что в их руководство входят выходцы из штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.