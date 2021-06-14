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Витебского чиновника наказали шестью годами колонии за получение взяток

14.06.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор бывшему начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района областного центра Павлу Краско.

Витебского чиновника наказали шестью годами колонии за получение взяток

По сообщению пресс-службы Витебского областного суда, с декабря 2019 года по октябрь 2020-го задержанный получал взятки, в том числе повторно, от представителей юридических лиц. Все вознаграждения оценили в почти 7200 рублей

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Бывший чиновник оштрафован на 500 базовых величин, пять лет он не сможет занимать руководящие должности. Суд конфисковал у мужчины определенные суммы денег и имущество, добытые преступным путем.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор бывшему начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района областного центра Павлу Краско.
 
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