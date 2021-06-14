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Брифинг по ситуации с посадкой самолета Ryanair – полная версия
14.06.2021 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Брифинг по актуальным вопросам, связанным с посадкой самолета Ryanair, прошел в Минске. Присутствовал и тот, кого сняли с лайнера после посадки, основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Полную версию смотрите на видео.
В частности, Протасевич признался, что на самом деле хотел уйти из Telegram, из политики вообще и быть "просто фотографом Тихановской". Также прокомментировал он и свое личное отношение к Александру Лукашенко.
"Могу честно и открыто сказать перед всеми телекамерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор", – заявил Протасевич.
Пресс-конференцию с участием Романа Протасевича, где он откровенно рассказывает о своей гражданской позиции, работе в Telegram-канале Nexta, признанном в Беларуси экстремистским, переезде в Вильнюс и о многом другом смотрите на видео.
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Главным героем брифинга стал Роман Протасевич, который рассказал о личном отношении к Лукашенко и большой политике, своей гражданской позиции, а также напрямую...
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