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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжаются задержания экс-силовиков: на Володарке нашелся бывший следователь Егор Вершинин Известно, что сейчас он работает в IT-компании.

— непубличный человек, в открытом доступе нашлось только это старое фото.В профиле Егора в Linkedin указано, что он 6 лет и четыре месяца служил в Следственном комитете.Известно, что сейчас он работает в IT-компании, которая занимается спортивной аналитикой.В настоящее время за решеткой находится также бывший следователь