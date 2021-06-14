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Продолжаются задержания экс-силовиков: на Володарке нашелся бывший следователь Егор Вершинин
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Егор Вершинин — непубличный человек, в открытом доступе нашлось только это старое фото.
В профиле Егора в Linkedin указано, что он 6 лет и четыре месяца служил в Следственном комитете.
Известно, что сейчас он работает в IT-компании, которая занимается спортивной аналитикой.
В настоящее время за решеткой находится также бывший следователь Евгений Юшкевич.
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Известно, что сейчас он работает в IT-компании.
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