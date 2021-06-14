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Доноры крови: белорусы подключились ко всемирной акции

14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе со всем миром. Беларусь по традиции присоединилась ко Дню донора. По всей стране добровольцы сдают кровь в медцентрах и поликлиниках. А в Минске сегодня открылся мобильный пункт, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Каждый житель планеты хотя бы единожды нуждается в донорской крови. Потому пополнять ее запасы нужно постоянно. Свою каплю в донорский запас внесем и мы. Регистрация, осмотр врача, экспресс-анализ крови – и уже после сама донация. Беларусь участвует в акции ко Всемирному дню донора почти 60 лет.

«Кровь нужна, как правило, здесь и сейчас. Примерно 100 тысяч доноров отдают свою кровь. Более 240 тонн различных компонентов мы готовим. И очень важно то, что кровь меньше сейчас востребована в экстренной помощи. Новые технологии, плановые и экстренные операции сопровождаются меньшей кровопотерей. Но при этом важнейший компонент, как развитие новых медицинских технологий, – кровь в большей степени идет на переработку, как и плазма», – поясняет министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Во всем мире, несмотря на пандемию COVID-19, люди приезжают сдавать кровь, потому что очень важно спасать жизни», – говорит глава странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара.

В акции приняли участие более 50 человек. Медики рассчитывают получить около 30 литров различных компонентов крови, что обеспечит помощь сотне пациентов.

Самые редкие по-прежнему четвертая и первая группы с отрицательным резус-фактором. Потребность высока в положительной второй и третьей группе. Запасы крови и плазмы в Беларуси есть. В течение 15-20 минут нужный компонент крови будет в любой точке республики.

Ранее «МИР 24» писал, что донорство крови в Беларуси планируют сделать безвозмездным.



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Теги: Минск
 
 
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Самые редкие по-прежнему четвертая и первая группы с отрицательным резус-фактором. Потребность высока в положительной второй и третьей группе.
 
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