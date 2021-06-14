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4 июня в Буда-Кошелевском районе случилась трагедия: мать обнаружила своего ребенка мертвым

14.06.2021 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагический случай произошел в одной из деревень Буда-Кошелевского района.



Это произошло 4 июня. В этот день мама обнаружила своего ребенка мертвым. Сколько месяцев было малышу, не известно, в публикации его называют «грудничком», пишут Cильные новости

Как сообщает районная газета «Авангард» со ссылкой на Следственный комитет, причина смерти пока не известна, на теле ребенка никаких телесных повреждений не обнаружили.

Проводится проверка.

Согласно предварительным результатам экспертизы, причиной смерти малыша мог стать синдром внезапной смерти — так называют смерть практически здорового ребенка в возрасте до года в результате прекращения дыхания и остановки сердца, причину которых не удается установить при патологоанатомической экспертизе.
 
 
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Трагический случай произошел в одной из деревень Буда-Кошелевского района.
 
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