Путин заявил, что после его ухода ничего «не обрушится в одночасье»





Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / AP)





пишет РБК. Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста главы государства в стране не произойдет каких-то кардинальных событий. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля,РБК.





Ведущий задал Путину вопрос, не опасается ли он, что после прихода преемника все обрушится в одночасье. «А что обрушится в одночасье? <...> Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?» — сказал президент.





Он напомнил, что в 2000 году, когда он пришел к власти, Россия балансировала на грани сохранения суверенитета, большое число людей жило за чертой бедности, а уровень ВВП «упал ниже плинтуса». Сейчас же, по мнению Путина, ситуация другая, хоть в России и много проблем.





Глава государства подчеркнул, что даже несмотря на критику в свой адрес, он будет поддерживать кандидатов на пост президента, если они будут работать ради укрепления страны. «Если я увижу, что <...> какой-то человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — заявил Путин.





Президент добавил, что когда-то всем людям придет замена, и назвал этот процесс «естественным, биологическим». В то же время он выразил уверенность, что фундаментальные основы российского государства останутся прежними и страна «будет твердо стоять на ногах».





В прошлом году россияне летом проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Одним из изменений стало фактическое «обнуление» президентских сроков действующего главы государства. Это позволило Путину баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах.

В 2019 году в интервью Financial Times российский лидер заявил, что думает о преемнике с 2000 года. В то же время он отмечал, что даже несмотря на поддержку нового кандидата со стороны прежних властей, решительное слово должны сказать избиратели.

Позже генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на встрече со студентами МГУ рассказал, что Путин готовит себе преемника на посту президента России. В Кремле тогда ответили, что поскольку идет начало президентского цикла, то вопрос преемника пока поднимать рано.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что предельный возраст для главы государства определяется Конституцией (на тот момент 70 лет).





















