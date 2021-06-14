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Женщина погибла под поездом на глазах шестилетней внучки

14.06.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 13 июня 50-летняя женщина погибла на остановочной платформе «Микуличи».

Женщина погибла под поездом на глазах шестилетней внучки

По сообщению пресс-службы СК, девочка первая перебежала железнодорожные пути перед приближающемся поездом. Следом за ней шла женщина, которая не успела перейти через рельсы.

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

 
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Днем 13 июня 50-летняя женщина погибла на остановочной платформе «Микуличи».
 
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