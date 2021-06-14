Женщина погибла под поездом на глазах шестилетней внучки

Днем 13 июня 50-летняя женщина погибла на остановочной платформе «Микуличи».





По сообщению пресс-службы СК, девочка первая перебежала железнодорожные пути перед приближающемся поездом. Следом за ней шла женщина, которая не успела перейти через рельсы.

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.