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Женщина погибла под поездом на глазах шестилетней внучки
Источник материала: Навiны
Днем 13 июня 50-летняя женщина погибла на остановочной платформе «Микуличи».
По сообщению пресс-службы СК, девочка первая перебежала железнодорожные пути перед приближающемся поездом. Следом за ней шла женщина, которая не успела перейти через рельсы.
От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.
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Днем 13 июня 50-летняя женщина погибла на остановочной платформе «Микуличи».
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