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Протасевич: если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич признается, что обязательно просил бы о госзащите, если бы сегодня оказался на свободе. Эти слова
Фото: БЕЛТА
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Протасевич: если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту
Роман Протасевич признается, что обязательно просил бы о госзащите, если бы сегодня оказался на свободе. Эти слова прозвучали 14 июня во время общения с...
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