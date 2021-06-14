Протасевич: если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич признается, что обязательно просил бы о госзащите, если бы сегодня оказался на свободе. Эти слова прозвучали 14 июня во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам.

Роман Протасевич: «Я скажу честно, что, наверное, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту. Конечно, я нахожусь в СИЗО, но ко мне нормально обращаются, у меня нет никаких жалоб или претензий с учетом того, особенно, геополитического шторма, который разыгрался. Я честно скажу, очень смеялся, когда моим именем пытались продвинуть санкции с “Северного потока”. Простите, где я – обычный журналист, а где “Северный поток”?»

Фото: БЕЛТА

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