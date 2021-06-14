Грозы и до +27°С: прогноз погоды на 15 июня

Источник материала: ОНТ

Завтра, 15 июня, ситуацию в атмосфере будет определять антициклон с центром над Центральной Европой, по периферии которого станет поступать влажный воздух с Балтийского моря. В результате днем погода будет неустойчивой, с дождевыми облаками и грозами.

Итак, во вторник переменная облачность. Ночью без осадков. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 70%. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

Утром температура от +15°С по Гродненской области до +18°С по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям на несколько градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +22°C в западных регионах. По юго-востоку до пяти градусов выше. К вечеру температура опустятся до +18°C…+22°С.

Далее за метеоусловия будет отвечать азорский погожий антициклон, который с каждым днём будет только расширять своё влияние. Если в среду под утро +8°С…+14°С, днем +20°С…+27°С, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к выходным в тёмное время суток ожидается +10°С…+18°С, а в разгар дня +26°С…+31°С, что на пять градусов выше, чем должно быть в это время года. Ожидается переменная облачность и без осадков, лишь в среду днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

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