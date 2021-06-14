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С 15 июня дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим» информирует о продолжении реализации ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты. Это делается с учетом роста мировых котировок нефти,
Розничные цены на моторное топливо на АЗС изменятся с 15 июня 2021 года и составят:
Фото: Pixabay
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«Белнефтехим» информирует о продолжении реализации ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты. Это делается с учетом роста...
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