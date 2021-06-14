С 15 июня дорожает автомобильное топливо

Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим» информирует о продолжении реализации ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты. Это делается с учетом роста мировых котировок нефти, уточняется на сайте концерна.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС изменятся с 15 июня 2021 года и составят:

2,19 руб. – АИ-98-К5-Евро

1,97 руб. – АИ-95-К5-Евро

1,87 руб. – АИ-92-К5-Евро

1,97 руб. – ДТ

Фото: Pixabay

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