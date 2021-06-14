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Лавров: Почему Россия и весь мир должны быть довольны итогами G7?
Источник материала: ОНТ
Анализ любого события международной повестки, как, собственно, анализ любого явления в принципе, возможен с применением разных методик. И, думается, разных статей с разбором происходившего в последние дни в знаковом для Британии Корнуолле, у тебя, дорогой читатель, уже «рука листать устала», а глаз – замылился.
Но, может, тебя хватит еще на одну попытку глянуть на то, что же случилось в Карбис-Бэй, что в полутора часах езды от замка Тинтагель, воспетого в литературной «Артуриане»?
Хватит тебя, дор. читатель? Или, все же – ну его, в баню?!
Давай тогда, дор. читатель, вспомним о мыле и другом достойнейшем литературном шедевре – ни разу не космической опере – о «Непобедимом» Станислава (не)нашего Лема. Там, где одни благородные и мужественные астронавты расследовали исчезновение других, не менее благородных и ничуть не менее мужественных. Но при чем тут баня? А вот когда у первых мужественных закончились привычные методы, глава расследователей попросил своих подчиненных вспомнить что-то совсем уж непривычное, что лезло в глаза больше всего. Ну, для дальнейшего анализа.
«Люди все время молчали, каждый думал о своем. Рохан почти боялся встречи с астрогатором, он не знал, что ему сказать. Один из самых потрясающих – настолько он был бессмысленным – фактов Рохан скрыл от всех. В ванне восьмого отсека он нашел куски мыла с четкими следами человеческих зубов».
Так вот, для меня мылом с четкими следами человеческих зубов стала на корнуолльской встрече G7 фраза супруги ПОТУС’а Джо Байдена. Описывая выдающиеся особенности своего супруга, ФЛОТУС’ша Джилл обронила невзначай: «О, боже мой, он чрезмерно подготовлен! Он готовился неделями, работая по сей день. Конечно, он знает большинство присутствующих здесь лидеров. Джо любит внешнюю политику».
То есть…
Джо Байден, ПОТУС эдакий…
…кого-то из лидеров «Большой семерки» НЕ знает!
И в этот момент лично я понял, что более четких следов человеческих зубов на куске мыла в Корнуолле мне уже не увидеть.
И мне уже сделалось очень боязно. Точно, как описал классик.
Ибо что тут еще сказать хоть кому-то? Что тут написать, дорогой читатель, чтобы ты понял, в какое фантастическое время мы с тобой живем?
Что тут делать еще нам всем на этой планете?!
Но некоторое время спустя я вспомнил еще одну развернутую цитату. На сей раз Мишеля Уэльбека из его ранней повести «Лансароте»:
«…мы стремительно приближаемся к созданию всемирной федерации под управлением Соединенных Штатов Америки, и с английским языком в качестве государственного. Разумеется, перспектива жить под властью идиотов несколько смущает; но ведь это не в первый раз. Судя по тем свидетельствам, которые оставили о себе древние римляне, они явно были нацией придурков; что не помешало им покорить Иудею и Грецию. А потом явились варвары, и так далее, и так далее. Получался некий круговорот, мысль о котором действовала угнетающе; и я переключил телевизор на канал MTV…»
И вот, вспоминая произведение гениального француза, созданное им на рубеже тысячелетий, я понял, что итоги нынешнего саммита G7, который с мылом, стоит считать глубоко удовлетворительными и обнадеживающими.
Дело в том, что в результирующем документе указаны конкретные враги западного мира – Китай, Россия, упомянуты страны, не подчиняющиеся семиединому гласу – в том числе и Беларусь.
То есть на то, чтобы создать «всемирную федерацию», страны G7 (и те, о которых Джо Байден знает, и другие) – они уже теперь не претендуют!
Как по мне, так очень позитивный вывод.
Так что мыло… и веревку пока не готовим.
Ждем итогов саммита НАТО и встречи в Женеве.
Позитивной всем рабочей недели.
Глеб Лавров, оптимист-международник, ни разу не журналист, буквочки и словечки пишу, книжечки читаю.
ФОТО: instagram.com/chocolateweapons
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Анализ любого события международной повестки, как, собственно, анализ любого явления в принципе, возможен с применением разных методик. И, думается, разных статей с...
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