Протасевич сделал новые заявления по поводу своего задержания и пребывания в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Подробности большой пресс-конференции. Честно, искренне и сенсационно. Роман Протасевич сегодня сделал новые заявления по поводу своего задержания и пребывания в Беларуси. Пассажир рейса Афины – Вильнюс ответил на вопросы журналистов на брифинге, который созвало Министерство иностранных дел.

Появление Протасевича вызвало оживление у прессы, не ожидавшей его увидеть. Журналисту задали более 10 вопросов. Спрашивали о пребывании в СИЗО, действиях политической оппозиции за рубежом, отношении к Президенту. Один из самых актуальных вопросов, который активно смакуют в интернете: о здоровье и применялись ли к нему пытки и бесчеловечное обращение?

Рассказал Протасевич, почему перестал сотрудничать с польским экстремистским Telegram-каналом. А ещё заявил о подробностях, как Польша и Литва заинтересованы в том, чтобы перевернуть Беларусь.

Также на брифинге ещё раз подробно рассказали о ситуации с самолётом «Боинг», экипаж которого совершил внеплановую посадку в Минске. Коснулись и шумихи вокруг польских активисток Бернацкой, Тишковской и Панишевой, которых якобы силой выпроводили в Польшу. Фейк развенчан Следственным комитетом. Активистки выезжали сами и по своему желанию.

Подробности брифинга – новые откровения Романа Протасевича, а также о том, какую политическую загадку про женщину он задал коллегам, – смотрите в следующем выпуске новостей. Репортаж сейчас готовится к эфиру.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram