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Путин – о ситуации с самолетом Ryanair: «Почему не спрашиваете у пилота? Это даже странно»
Источник материала: ОНТ
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал странным тот факт, что никто до сих пор публично не спросил у командира самолета Ryanair, сам ли он принял решение совершить экстренную посадку в Минске или его к этому принудили. Эту мысль российский лидер озвучил в интервью NBC,
На вопрос журналиста, верит ли Путин, что это правда, президент России удивился: почему ему не верить Лукашенко?
Владимир Путин отметил, что он в связи с этим не может не вспомнить другой подобный случай, когда по приказу американской администрации в Вене посадили самолет президента Боливии.
Американский журналист на эти слова Путина заметил: «Это совершенно другой пример», – так как речь идет о коммерческом рейсе. Президент России вынужденно повторил свой тезис.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал странным тот факт, что никто до сих пор публично не спросил у командира самолета Ryanair, сам ли он принял...
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