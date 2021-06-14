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Политическая загадка от Протасевича: женщина, политик, начала создавать альтернативное правительство

14.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политическая загадка от Протасевича: женщина, политик, начала создавать альтернативное правительство

14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Роман Протасевич загадал политическую загадку.

Роман Протасевич: «Это человек. Это женщина. Политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативное правительство, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это?»

Журналисты промолчали, и Роман озвучил ответ.

Роман Протасевич: «Раз вариантов нет, я скажу. Это политик из Австрии Моника Унгер. В 2019 году она получила 14 лет заключения за попытку мятежа. Знакомые пункты, не находите ли?»

Фото: скриншот трансляции брифинга

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14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Роман Протасевич загадал политическую загадку. Роман Протасевич: «Это человек. Это женщина. Политик. Она...
 
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