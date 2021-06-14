|
Политическая загадка от Протасевича: женщина, политик, начала создавать альтернативное правительство
Источник материала: ОНТ
14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Роман Протасевич загадал политическую загадку.
Журналисты промолчали, и Роман озвучил ответ.
Фото: скриншот трансляции брифинга
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политическая загадка от Протасевича: женщина, политик, начала создавать альтернативное правительство
14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Роман Протасевич загадал политическую загадку. Роман Протасевич: «Это человек. Это женщина. Политик. Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)