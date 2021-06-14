Политическая загадка от Протасевича: женщина, политик, начала создавать альтернативное правительство

Источник материала: ОНТ

14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Роман Протасевич загадал политическую загадку.

Роман Протасевич: «Это человек. Это женщина. Политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативное правительство, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это?»