Музей на колёсах «Поезд Победы» приехал в Оршу

Источник материала: ОНТ

Уникальный состав прибыл в регионы. Путешествие «Поезд Победы» начинает с Витебской области. И первая остановка в Орше – на одном из крупнейших железнодорожных узлов, который играл огромное значение в Великой Отечественной войне.

Стоянка длиною в два дня. Состав – исторического значения, где каждый вагон – эпизод Великой Отечественной. Не просто экспозиция, а полное погружение в военное время: с ощущением пути. Картинка за окном, тамбуры со стуком колёс. Некоторые сцены настолько натуралистичны, что организаторы ввели возрастной ценз: дети только старше 12 лет.

Регина Ишмурина, администратор «Поезда Победы»: «В некоторых вагонах есть запахи, вы попадёте в вагон бани, вагон концлагеря, у этих вагонов есть свой собственный аромат».

В Витебскую область «Поезд Победы» прибыл из Минска. Далее – путешествие длиною в две недели по городам Беларуси. В Орше железная дорога стала оплотом сопротивления. Возглавил его Константин Заслонов – Герой Советского Союза, руководитель подполья. Его участники выводили из строя поезда врага, задерживая продвижение на Восток. К могиле героя сегодня легли цветы. Он покоится прямо у вокзала, здесь же остановился и «Поезд Победы».

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