Источник материала: ОНТ

Политический аналитик Александр Шпаковский прокомментировал ситуацию с Романом Протасевичем и зарубежными дипломатами.

Эксперт обратил внимание, что 14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Протасевич подчеркнул, что у него нет жалоб, его никто не бил . Зарубежные дипломаты при этом настаивают на том, что Романа заставляют общаться с журналистами, а журналисты BBC в знак протеста и вовсе покинули пресс-конференцию в Минске. По мнению Шпаковского, сложившаяся ситуация «феерична».

Александр Шпаковский: «История с Протасевичем просто фееричная. Он им прямым текстом просто в лицо кричит: "Очнитесь! Я говорю совершенно искренне и без какого-либо принуждения", – но зарубежные дипломаты все равно талдычат, что "Его пытали! Его заставили!". А когда Протасевич стал над ними откровенно смеяться, начали уходить из зала».

Фото: БЕЛТА

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