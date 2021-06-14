ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шпаковский: история с Протасевичем просто фееричная

14.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Шпаковский: история с Протасевичем просто фееричная

Политический аналитик Александр Шпаковский прокомментировал ситуацию с Романом Протасевичем и зарубежными дипломатами.

Эксперт обратил внимание, что 14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Протасевич подчеркнул, что у него нет жалоб, его никто не бил. Зарубежные дипломаты при этом настаивают на том, что Романа заставляют общаться с журналистами, а журналисты BBC в знак протеста и вовсе покинули пресс-конференцию в Минске. По мнению Шпаковского, сложившаяся ситуация «феерична».

Александр Шпаковский: «История с Протасевичем просто фееричная. Он им прямым текстом просто в лицо кричит: "Очнитесь! Я говорю совершенно искренне и без какого-либо принуждения", – но зарубежные дипломаты все равно талдычат, что "Его пытали! Его заставили!". А когда Протасевич стал над ними откровенно смеяться, начали уходить из зала».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический аналитик Александр Шпаковский прокомментировал ситуацию с Романом Протасевичем и зарубежными дипломатами. Эксперт обратил внимание, что 14 июня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белнефтехим» поднимает цены на бензин 17-й раз с начала года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by