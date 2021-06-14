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Шпаковский: история с Протасевичем просто фееричная
Источник материала: ОНТ
Политический аналитик Александр Шпаковский
Эксперт обратил внимание, что 14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам Протасевич подчеркнул, что у него нет жалоб,
Фото: БЕЛТА
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Политический аналитик Александр Шпаковский прокомментировал ситуацию с Романом Протасевичем и зарубежными дипломатами. Эксперт обратил внимание, что 14 июня на...
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