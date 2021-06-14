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СК устанавливает, кто финансирует Telegram-канал Nexta
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства финансирования Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским. Об этом сегодня на брифинге МИД сказал председатель СК Дмитрий Гора.
ФОТО: БЕЛТА
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Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства финансирования Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским. Об этом сегодня на брифинге МИД сказал...
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