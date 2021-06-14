«Принципиальные лицемеры» – Захарова о поведении журналистов BBC на пресс-конференции в Минске

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении журналистов BBC 14 июня на брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам.

Захарова назвала журналистов BBC принципиальными лицемерами и выразила надежду, что они когда-нибудь повторят то же самое на пресс-конференции с Джулианом Ассанжем.

Фото: БЕЛТА

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