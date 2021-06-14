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СК: Софья Сапега обвиняется по уголовной статье о разжигании розни

14.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: Софья Сапега обвиняется по уголовной статье о разжигании розни

Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, обвиняется по уголовной статье о разжигании розни. Об этом 14 июня во время брифинга МИД по актуальным вопросам заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Дмитрий Гора: «Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления. Это участие в массовых беспорядках. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130. Это разжигание социальной вражды и розни. Почему сразу же были приняты такие меры? Могу вполне логично и последовательно объяснить. Естественно, Софья являлась администратором Telegram-каналов, на которых выкладывались данные силовиков, данные не только силовиков, но и государственных служащих, простых людей, членов семей и так далее. Это "Черная книга Беларуси", это другие Telegram-каналы, которые она администрировала. Естественно, оперативная работа по уголовным делам, которые по этим фактам были возбуждены еще осенью прошлого года, постоянно шла. Естественно, что в поле зрения Софья Сапега находилась. Как возможный администратор, она находилась как лицо, возможно, причастное к совершению этих преступлений. После того, как она оказалась здесь, она изначально сразу же дала показания о том, что она являлась администратором этих Telegram-каналов, то есть у нас появились конкретные основания для того, чтобы ее привлекать к ответственности по этому уголовному делу. Она привлечена в качестве обвиняемой».

Фото: скриншот трансляции брифинга

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Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, обвиняется по уголовной статье о разжигании розни. Об этом 14 июня во время брифинга МИД по актуальным...
 
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