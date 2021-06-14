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СК: Софья Сапега обвиняется по уголовной статье о разжигании розни
Источник материала: ОНТ
Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, обвиняется по уголовной статье о разжигании розни. Об этом 14 июня во время брифинга МИД по актуальным вопросам заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.
Фото: скриншот трансляции брифинга
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Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, обвиняется по уголовной статье о разжигании розни. Об этом 14 июня во время брифинга МИД по актуальным...
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