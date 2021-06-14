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Таможне откроют доступ к информации о банковских счетах граждан

14.06.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Банки будут предоставлять таможенному органу сведения о наличии счетов, электронных кошельков либо об остатках денежных средств, электронных денег. Такие нормы содержатся в постановлении ГТК и правления Нацбанка, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Таможне откроют доступ к информации о банковских счетах граждан
Источник: ГТК

По запросу ГТК будет предоставляться информация об интересующих таможню сделках, операциях без открытия счета, имуществе, находящемся на хранении в банке. Обмениваться информацией стороны намерены с помощью программно-технического комплекса «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка.

«Банк плательщика при поступлении запроса о движении денежных средств с использованием автоматизированной системы формирует сведения о движении денежных средств и направляет их в Минскую центральную таможню не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, в котором поступил данный запрос», — уточняется в документе.

Постановление вступает в силу с июля.

 
 
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Банки будут предоставлять таможенному органу сведения о наличии счетов, электронных кошельков либо об остатках денежных средств, электронных денег.
 
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