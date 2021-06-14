Таможне откроют доступ к информации о банковских счетах граждан

Банки будут предоставлять таможенному органу сведения о наличии счетов, электронных кошельков либо об остатках денежных средств, электронных денег. Такие нормы содержатся в постановлении ГТК и правления Нацбанка, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.



Источник: ГТК

По запросу ГТК будет предоставляться информация об интересующих таможню сделках, операциях без открытия счета, имуществе, находящемся на хранении в банке. Обмениваться информацией стороны намерены с помощью программно-технического комплекса «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка.

«Банк плательщика при поступлении запроса о движении денежных средств с использованием автоматизированной системы формирует сведения о движении денежных средств и направляет их в Минскую центральную таможню не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, в котором поступил данный запрос», — уточняется в документе.

Постановление вступает в силу с июля.