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Белорусские хоккеисты выбирают Мальдивы. Вслед за Лисовцом на курорт отправился Шарангович

14.06.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В трудное из-за пандемии время для путешествий уже второй игрок сборной Беларуси выбрал для отдыха Мальдивы. Вслед за защитником Евгением Лисовцом на курорт с супругой отправился самый перспективный хоккеист национальной команды Егор Шарангович.


Ни разу в жизни не снимала рум-туры, но посмотрите на это: о май гад! Но самое крутое здесь: посмотрите на эту ванну, на гамак, на все, душ! Это просто нереально! — поделилась эмоциями в Инстаграме супруга форварда "Нью-Джерси" Дарья.

Егор Шарангович был признан одним из лучших игроков сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге. Нападающий набрал 3 (2+1) очка в семи матчах, пишет Прессбол.
 
 
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В трудное из-за пандемии время для путешествий уже второй игрок сборной Беларуси выбрал для отдыха Мальдивы. Вслед за защитником Евгением Лисовцом на курорт с...
 
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