|
Белорусские хоккеисты выбирают Мальдивы. Вслед за Лисовцом на курорт отправился Шарангович
Источник материала: Партизан
В трудное из-за пандемии время для путешествий уже второй игрок сборной Беларуси выбрал для отдыха Мальдивы. Вслед за защитником Евгением Лисовцом на курорт с супругой отправился самый перспективный хоккеист национальной команды Егор Шарангович.
Ни разу в жизни не снимала рум-туры, но посмотрите на это: о май гад! Но самое крутое здесь: посмотрите на эту ванну, на гамак, на все, душ! Это просто нереально! — поделилась эмоциями в Инстаграме супруга форварда "Нью-Джерси" Дарья.
Егор Шарангович был признан одним из лучших игроков сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге. Нападающий набрал 3 (2+1) очка в семи матчах,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трудное из-за пандемии время для путешествий уже второй игрок сборной Беларуси выбрал для отдыха Мальдивы. Вслед за защитником Евгением Лисовцом на курорт с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)