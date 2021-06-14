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Топливо снова дорожает. Третий раз с начала месяца
14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И снова на копейку.
С 15 июня снова дорожает автомобильное топливо. Стоимость 1 литра бензина будет такой:
— АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек;
— АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек;
— АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 19 копеек;
— ДТ — 1 рубль 97 копеек.
Отметим, что за последний месяц это третье подорожание. Цены уже менялись 2 и 8 июня.
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И снова на копейку.
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