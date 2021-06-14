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Посадка борта Ryanair: официальный Минск привел новые данные
14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский оппозиционер Роман Протасевич, задержанный после посадки самолета Ryanair, принял участие в пресс-конференции. Ее организовало МИД Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Пригласили всех желающих журналистов из белорусских и зарубежных СМИ. Протасевич отметил, что добровольно решил сотрудничать со следствием и дать интервью. А также сообщил: у него нет никаких проблем со здоровьем.
Представители прокуратуры, департамента авиации и Следственного комитета озвучили новые данные по инциденту с самолетом Ryanair. В частности, переговоры представителей минского аэропорта с вильнюсскими. Официальный Минск еще раз подтвердил, что экипаж от белорусской стороны получил лишь рекомендации о посадке на своей территории.
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На пресс-конференции были представлены переговоры представителей минского и вильнюсского аэропортов.
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