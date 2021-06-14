Посадка борта Ryanair: официальный Минск привел новые данные

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич, задержанный после посадки самолета Ryanair, принял участие в пресс-конференции. Ее организовало МИД Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Пригласили всех желающих журналистов из белорусских и зарубежных СМИ. Протасевич отметил, что добровольно решил сотрудничать со следствием и дать интервью. А также сообщил: у него нет никаких проблем со здоровьем.

«Я прекрасно себя чувствую, я в прекрасном настроении, у меня нет никаких жалоб. Я могу сказать: никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, добровольно. Меня никто не принуждает, точно так же меня никто не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это мое решение», – заявил Протасевич.

Представители прокуратуры, департамента авиации и Следственного комитета озвучили новые данные по инциденту с самолетом Ryanair. В частности, переговоры представителей минского аэропорта с вильнюсскими. Официальный Минск еще раз подтвердил, что экипаж от белорусской стороны получил лишь рекомендации о посадке на своей территории.