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Президент Лукашенко посетил производство стрелкового оружия и боеприпасов
14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новинки белорусского стрелкового оружия показали Александру Лукашенко. Президент в ходе рабочей поездки в Витебскую область посетил военно-производственный кластер «Устье», сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Военно-промышленный кластер «Устье» – одно из самых закрытых предприятий белорусского военпрома. В свое время президент поставил задачу – создать отечественное стрелковое оружие. Для этого оборудовали пять цехов и за полтора года создали и поставили на поток свои образцы.
Старые образцы оружия со счетов не списывают. Их модернизируют и улучшают показатели точности. Гордость предприятия – разработка трех типов отечественных патронов разных калибров. Ежегодно их здесь могут выпускать до 20 миллионов единиц.
В Устье патроны тестируют. Под это создали уникальную лабораторию – единственную в Беларуси. Александр Лукашенко уверен: уметь правильно обращаться с оружием должны даже те, кто не проходил воинскую подготовку в армии.
Модернизация противотанковых и авиационных управляемых ракет – новое направление для белорусских специалистов. Часть комплектующих покупают за рубежом. Лукашенко уверен: нужно перестать зависеть от других стран.
Тему локализации производства продолжили на авиаремонтном заводе. С вводом нового цеха к 2023 году эту задачу планируют решить. Но и сейчас на предприятии дела идут неплохо.
Рядом с авиаремонтным заводом – новая взлетно-посадочная полоса. Два года назад президент поручил ее построить. Сегодня аэродром под Оршей может принимать воздушные суда любых типов.
Рабочая поездка президента проходит в продолжение
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В военно-промышленном кластере «Устье» за полтора года оборудовали пять цехов, создали и поставили на поток свои образцы.
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