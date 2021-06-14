Президент Лукашенко посетил производство стрелкового оружия и боеприпасов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новинки белорусского стрелкового оружия показали Александру Лукашенко. Президент в ходе рабочей поездки в Витебскую область посетил военно-производственный кластер «Устье», сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Военно-промышленный кластер «Устье» – одно из самых закрытых предприятий белорусского военпрома. В свое время президент поставил задачу – создать отечественное стрелковое оружие. Для этого оборудовали пять цехов и за полтора года создали и поставили на поток свои образцы.

Старые образцы оружия со счетов не списывают. Их модернизируют и улучшают показатели точности. Гордость предприятия – разработка трех типов отечественных патронов разных калибров. Ежегодно их здесь могут выпускать до 20 миллионов единиц.

В Устье патроны тестируют. Под это создали уникальную лабораторию – единственную в Беларуси. Александр Лукашенко уверен: уметь правильно обращаться с оружием должны даже те, кто не проходил воинскую подготовку в армии.

«Почему студентов и прочих не привлечь и не обучить пользоваться стрелковым оружием – собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», – сказал президент Беларуси.

Модернизация противотанковых и авиационных управляемых ракет – новое направление для белорусских специалистов. Часть комплектующих покупают за рубежом. Лукашенко уверен: нужно перестать зависеть от других стран.

Тему локализации производства продолжили на авиаремонтном заводе. С вводом нового цеха к 2023 году эту задачу планируют решить. Но и сейчас на предприятии дела идут неплохо.

«На этот год мы загружены. Наши традиционные рынки – это Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Есть ряд стран, контракты с которыми находятся в глубокой степени проработки, поэтому мы двигаемся дальше», – отметил генеральный директор Оршанского авиаремонтного завода Павел Случак.

Рядом с авиаремонтным заводом – новая взлетно-посадочная полоса. Два года назад президент поручил ее построить. Сегодня аэродром под Оршей может принимать воздушные суда любых типов.