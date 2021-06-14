В НАТО заявили о заинтересованности в суверенной демократической Беларуси

Демократическая суверенная и устойчивая Беларусь отвечает интересам Североатлантического альянса, говорится в заявлении по итогам встречи руководителей государств и глав правительств стран НАТО в Брюсселе.



Источник: Влада на Република Македонија

В документе отмечено , что союзники альянса «по-прежнему глубоко обеспокоены развитием событий в Беларуси с августа 2020 года». Действия страны «влияют на региональную стабильность и нарушают принципы, лежащие в основе партнерства НАТО», поэтому военно-политический блок «продолжит следить за тем, какое влияние оказывается на безопасность Североатлантического альянса», передает БелаПАН .

«Неприемлемый акт перенаправления гражданского самолета в мае 2021 года и последующий арест журналиста и его спутницы, летевших на том борту, поставили под угрозу безопасность гражданских лиц и нанесли серьезное оскорбление принципам политического инакомыслия и свободы прессы, — говорится в заявлении по итогам саммита НАТО. — Мы поддерживаем независимые расследования, в том числе то, что ведет Международная организация гражданской авиации (ICAO). Мы поддерживаем меры, которые в ответ на этот инцидент приняли союзники — отдельно и сообща. Мы призываем Беларусь соблюдать нормы международного права, уважать права человека и основные свободы, а также немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, в том числе принадлежащих к Союзу поляков Беларуси».

«Демократическая, суверенная и стабильная Беларусь отвечает нашим интересам. Союзники готовы к взаимовыгодному партнерству между НАТО и Беларусью с учетом политических условий и условий в сфере безопасности», — подчеркнуто в документе.

Участники саммита НАТО договорились следить за форматом и итогами белорусско-российских учений «Запад-2021». Они также условились и впредь призывать Россию и Беларусь «действовать предсказуемо и прозрачно в соответствии с их международными обязательствами, а также обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ».

В документе также говорится, что военная интеграция с Беларусью, равно как и «активное многоплановое наращивание Россией военной силы, все более напористая позиция, военные средства новейшего образца и провокативные действия, крупномасштабные внезапные учения, размещение современных ракет двойного назначения в Калининграде» и прочее, все в большей степени «угрожают безопасности евроатлантического региона и способствуют нестабильности вдоль границ НАТО и за ее пределами».