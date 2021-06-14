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В Минске задержан вор-гастролер, который находился в межгосударственном розыске
Источник материала: БT
Откосил от армии, сбежал из страны и промышлял кражами - в Минске задержан вор-гастролер, который находился в межгосударственном розыске. Подозреваемого выследили оперативники минской и могилевской милиции - 27-летний гражданин Армении подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси. Мужчину взяли в столице после очередного хищения. Он воспользовался тем, что продавец отвлекся, и прихватил с витрины акустическую колонку и два нетбука - общая сумма ущерба почти 6,5 тысячи рублей. В ювелирном магазине посетитель что называется заболтал работника и украл золотое кольцо стоимостью свыше тысячи рублей.
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Откосил от армии, сбежал из страны и промышлял кражами - в Минске задержан вор-гастролер, который находился в межгосударственном розыске. Подозреваемого выследили...
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