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Дайджест дорожных происшествий

14.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются обстоятельства трагедии под Иваново

Где в лобовом столкновении микроавтобусов погиб водитель Renault. ДТП случилось на 468-м километре автодороги М10. По предварительной информации, 24-летний житель Кобрина на Opel Movano выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Renault Master под управлением 35-летнего минчанина. В результате происшествия последний погиб. Водитель Opel и его пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы.


Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Молодечненском районе

Поздно ночью 32-летний водитель Suzuki не успел затормозить перед внезапно появившимся на трассе лосем. В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте происшествия. Животное пало.


Еще одно смертельное ДТП случилось в Солигорском районе

На 151-м километре автодороги Р23 у автомобиля Suzuki Grand Vitara спустило колесо. В результате 71-летний водитель потерял контроль над управлением авто и съехал в кювет, где врезался в дерево. После этого автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.


В аварии в Дзержинском районе пострадали дети

ДТП произошло на трассе Р1 вблизи д. Василевщина. 35-летняя водитель Peugeot 206 при перестроении с крайней правой полосы движения в крайнюю левую, не уступила дорогу Volkswagen. В результате инцидента дети 16 и 8 лет, которые ехали в Peugeot, пострадали и были госпитализированы.


Ночью в столице на проспекте Машерова пострадал пешеход

По предварительной информации, 44-летний водитель Dacia сбил пешехода, который находился на проезжей части. Со слов водителя, он пытался объехать мужчину, но тот сам бросился под колеса. Пострадавшего с явными признаками наркотического опьянения отвезли в больницу.


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Теги: Брест
 
 
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Выясняются обстоятельства трагедии под Иваново Где в лобовом столкновении микроавтобусов погиб водитель Renault. ДТП случилось на 468-м километре автодороги М10. По...
 
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