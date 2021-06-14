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В Гродненской области мужчина сжег дом вместе со своей матерью

14.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В пьяном угаре сжег дом вместе со своей матерью. Примерно по такому сценарию развернулись накануне события в деревне Хвойняны Гродненского района. При ликвидации пожара обнаружено тело 73-летней хозяйки. Позже выяснилось, что к происшествию приложил руку ее 45-летний сын. Ночью в состоянии алкогольного опьянения он облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег. Что стало причиной - выясняет следствие. Известно, что мужчина в принципе злоупотребляет спиртными напитками.


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Теги: Минск
 
 
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В пьяном угаре сжег дом вместе со своей матерью. Примерно по такому сценарию развернулись накануне события в деревне Хвойняны Гродненского района. При...
 
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