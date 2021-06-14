В Гродненской области мужчина сжег дом вместе со своей матерью

Источник материала: БT

В пьяном угаре сжег дом вместе со своей матерью. Примерно по такому сценарию развернулись накануне события в деревне Хвойняны Гродненского района. При ликвидации пожара обнаружено тело 73-летней хозяйки. Позже выяснилось, что к происшествию приложил руку ее 45-летний сын. Ночью в состоянии алкогольного опьянения он облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег. Что стало причиной - выясняет следствие. Известно, что мужчина в принципе злоупотребляет спиртными напитками.





Читайте также:









