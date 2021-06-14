18 тысяч рублей удалось вернуть пенсионеру из Гомеля, а подозреваемых в краже задержать

Источник материала: БT

18 тысяч рублей удалось вернуть пенсионеру, а подозреваемых в краже задержать. При этом жертва фактически стала свидетелем преступления - мужчина вместе с супругой трудился в огороде. В какой-то момент вернулся в дом и в прихожей увидел двух незнакомых женщин, третья в этот момент вышла из комнаты. Пенсионер прогнал незваных гостей, проверил тайники со сбережениями, и когда понял, что его обокрали, вызвал милицию. Задержать по горячим следам подозреваемых не удалось. Однако через несколько дней оперативники Гомеля вышли на след 32-летней жительницы областного центра - у нее и была обнаружена вся похищенная сумма. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. Следователями в отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Деньги вернули пенсионеру.







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