В Витебске двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за нападение на сотрудников ППС

Источник материала: БT

Как сообщает милиция Витебска, двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Еще в середине мая наряд милиции задержал пьяного 50-летнего местного жителя. Поведение мужчины сложно было назвать адекватным, возможно, прошлое давало о себе знать - не раз привлекался к ответственности, так как пьяным разгуливал по улицам города. Во время последнего случая и вовсе ударил головой в лицо одному из патрульных.

Алексей Матюшков, замначальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:

В конце мая еще один уже 24-летний правонарушитель, задержанный за повторное появление в общественном месте в состоянии, вызванном употреблением токсических веществ, оказал активное сопротивление милиционерам, причинив телесные повреждения двум сотрудникам ППСМ. Как выяснилось, молодой человек в августе 2020 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов для себя так и не сделал. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с этим правоохранители в очередной раз напоминают, что подобное поведение влечет уголовную ответственность. С учетом недавних изменений в УК она будет усилена - лишение свободы на срок вплоть до 7 лет.





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