Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Минском районе

Источник материала: БT

Инцидент произошел в вагоне электрички, которая следовала по маршруту Минск - Барановичи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд исследований, допрашиваются свидетели. Очевидцев трагедии было немало: пятница, вечер, люди возвращались домой после работы.

Подозреваемый задержан. В ходе обыска у мужчины изъят нож. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Сообщается, что ранее фигурант был судим за хулиганство.





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