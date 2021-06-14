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Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Минском районе
Источник материала: БT
Инцидент произошел в вагоне электрички, которая следовала по маршруту Минск - Барановичи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд исследований, допрашиваются свидетели. Очевидцев трагедии было немало: пятница, вечер, люди возвращались домой после работы.
Подозреваемый задержан. В ходе обыска у мужчины изъят нож. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Сообщается, что ранее фигурант был судим за хулиганство.
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Инцидент произошел в вагоне электрички, которая следовала по маршруту Минск - Барановичи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен...
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