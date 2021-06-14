|
Обзор чрезвычайных происшествий
Источник материала: БT
Женщину-пассажира вызволили из авто спасатели в Брагинском районе
Накануне вечером бойцам МЧС поступило сообщение об аварии вблизи деревни Соболи. Как стало известно, водитель БМВ не справился с управлением, автомобиль столкнулся с ограждением моста и съехал в кювет. В итоге попутчица оказалась зажата внутри. Женщину деблокировали спасатели с помощью специнструмента. Ее уложили на носилки и передали врачам. С различными травмами пострадавшую отвезли в больницу.
Тело пенсионера обнаружили на пожаре в деревне Петровичи Могилевского района
Огнеборцы получили сообщение о возгорании в частном доме. Когда сотрудники МЧС приехали на место, стихия охватила дом и две хозпостройки. Хозяин дома находился на улице. Соседи вынесли мужчину из сарая еще до приезда спасателей. Однако к этому моменту он уже не подавал признаков жизни. Точную причину возгорания выяснят специалисты.
Спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции на предприятии в Минске по улице Долгобродской
Уже на месте огнеборцы выяснили, что горит масло и транспортерная лента. Оперативно бойцы МЧС ликвидировали пожар. Эвакуацию не проводили, никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. В результате пожара повреждена трансформаторная подстанция, транспортерная лента, закопчен цех. Короткое замыкание - возможная версия ЧП.
Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - одна из версий пожара в школе в Орше
Спасатели ликвидировали возгорание, никто не пострадал. О происшествии спасателям сообщил сторож, он в момент возгорания был в здании. Огнем уничтожена морозильная камера, поврежден холодильник, закопчены стены и имущество.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщину-пассажира вызволили из авто спасатели в Брагинском районе Накануне вечером бойцам МЧС поступило сообщение об аварии вблизи деревни Соболи. Как стало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)