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Байкер погиб под Молодечно после столкновения с лосем
Источник материала: Партизан
Авария произошла ночью – водитель врезался в лося, который в темноте внезапно вышел на дорогу.
© Photo : ГАИ Минской области
Водитель мотоцикла погиб в Молодечненском районе в результате столкновения с лосем,
По информации правоохранителей, авария произошла ночью в субботу 12 июня по 67-м километре дороги, соединяющей Минск и Молодечно.
"Вблизи деревни Татарщина мотоциклист совершил наезд на внезапного вышедшего на проезжую часть лося", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что в результате 32-летний мотоциклист получил серьезные травмы и погиб, животное – пало.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла ночью – водитель врезался в лося, который в темноте внезапно вышел на дорогу.
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