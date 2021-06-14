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Байкер погиб под Молодечно после столкновения с лосем

14.06.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария произошла ночью – водитель врезался в лося, который в темноте внезапно вышел на дорогу.


© Photo : ГАИ Минской области

Водитель мотоцикла погиб в Молодечненском районе в результате столкновения с лосем, сообщила Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.

По информации правоохранителей, авария произошла ночью в субботу 12 июня по 67-м километре дороги, соединяющей Минск и Молодечно.

"Вблизи деревни Татарщина мотоциклист совершил наезд на внезапного вышедшего на проезжую часть лося", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в результате 32-летний мотоциклист получил серьезные травмы и погиб, животное – пало.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла ночью – водитель врезался в лося, который в темноте внезапно вышел на дорогу.
 
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