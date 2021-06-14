Байкер погиб под Молодечно после столкновения с лосем

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сообщила Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко. Водитель мотоцикла погиб в Молодечненском районе в результате столкновения с лосем,Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.





По информации правоохранителей, авария произошла ночью в субботу 12 июня по 67-м километре дороги, соединяющей Минск и Молодечно.





"Вблизи деревни Татарщина мотоциклист совершил наезд на внезапного вышедшего на проезжую часть лося", – сказала Сильченко.





Она также уточнила, что в результате 32-летний мотоциклист получил серьезные травмы и погиб, животное – пало.





В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.















