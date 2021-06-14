Мнение: «Вопрос, насколько сильно потом разожмется пружина в обратную сторону»

Источник материала: Салiдарнасць

Физически можно репрессировать носителей идеи, выгнать их за пределы страны, запугать или даже уничтожить. Но сама национальная идея, если достаточно крепка, от подобных мер только укрепляется. Телеграм-канал Рефлексия и реакция — к спору Щигельского с Тышкевичем.

— Суть спора данных уважаемых обозревателей: Дмитрий Щигельский говорит, что режим способен архаизировать общество для приведения надстройки в соответствие с базисом. Игорь Тышкевич утверждает обратное — режим буден вынужден трансформироваться, так как общество слишком сложно.

Сегодня годовщина сталинской депортации балтийских народов в июне 1941, до войны. «Превентивно». День широко отмечается в странах Балтии как памятный.

«Превентивная» депортация — это есть ни что иное, как попытка той самой «архаизации» общества — вывести самых ненадежных, архаизировав общество.

Но страны Балтии «ответили» массовой коллаборацией с немцами в годы ВМВ, затем ещё были акты послевоенного сопротивления (т.н. «лесные братья»). Депортации были и потом, и идеологическая обработка, и коллективизации. Ресурсы тоталитарного СССР на этом фронте были колоссальны на фоне ресурсов небольших народов.

Но все это не привело к успеху. Именно страны Балтии первые вышли из СССР, с них началась перестройка и именно они сейчас занимают наиболее жёсткую позицию в отношении России как правопреемницы СССР, они вступили в НАТО. Сегодня президенты этих стран открыто сказали — мы вступили в НАТО, чтобы депортации не повторились.

Это история показывает, что физически можно репрессировать носителей идеи, выгнать их за пределы страны, запугать или даже уничтожить. Но сама национальная идея, если достаточно крепка, от подобных мер только укрепляется. И как только создаётся исторический момент, потомки даже не тех, кто воевал за идею, а тех кто стоял рядом — лавиной хлынут в трещину в плотине, разрушив всё. У балтов на это ушло 40 с лишним лет, но они противостояли мощной империи, которая контролировала полмира. Сейчас процессы идут быстрее и Беларусь — не СССР.

Поэтому надстройка рано или поздно придёт в соответствие с базисом. И вопрос давления с попыткой поменять базис — это вопрос, насколько сильно потом разожмётся пружина в обратную сторону.