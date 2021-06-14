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Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек

14.06.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек — брестчанина Андрея Колоса и гомельчанина Евгения Зелковского. Оба осуждены по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство).

Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек
Источник: spring96.org

Колос приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, он уже начал отбывать наказание. Согласно обвинению, Колос вместе с другими гражданами 23 октября 2020 года изготовил чучело, «представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь, присоединив к нему два листа бумаги, на которых неустановленное лицо совершило надпись "украл голоса" и "осудил невиновных", вместе с другими лицами вывесил чучело на дереве на участке местности по Варшавскому шоссе, тем самым выставив чучело на обозрение неопределенному кругу лиц», передает БелаПАН.

Как говорится в совместном заявлении правозащитных организаций, содержание надписей, а также вид чучела свидетельствуют об их протестном содержании, целью поступка было «выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период».

«Обвиняемый не посягал на сакральные или историко-культурные ценности. Сами надписи не содержат нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам», — подчеркнули правозащитники. Таким образом, по их мнению, эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство.

Евгений Зелковский осужден на три с половиной года лишения свободы. Согласно обвинению, осенью прошлого года он дважды устанавливал в безлюдных местах Гомеля бело-красно-белый флаг рядом с коробками, которые, согласно следствию, можно было принять за взрывные устройства. В коробках находились карикатуры на омоновцев и петарда без содержимого.

Как подчеркнули правозащитники, действия обвиняемого «носили исключительно протестный характер и являлись высказыванием мнения автора на общественно-политические события в стране, и не были циничного или оскорбительного содержания, не призывали к насильственным действиям, не носили общественно опасный характер».

Авторы заявления требуют немедленного и безусловного освобождения Андрея Колоса и Евгения Зелковского, а также всех других политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.

Документ подписали девять организаций: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», консультационный центр «Хьюман константа», «Инициатива FORB», Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов.

Политзаключенными в Беларуси признано 480 человек.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек — брестчанина Андрея Колоса и гомельчанина Евгения Зелковского. Оба осуждены по ч. 2 ст. 339...
 
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