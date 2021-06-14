«Можно устать удивляться злу. Но нельзя устать удивляться вершинам добра»

Павел Усов, политолог:





— Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича.





С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства. Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха.





Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным. Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих.





И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом. В этом, наверное, наибольшее коварство такой системы, выворачивает души людей.





Дмитрий Гурневич, журналист:





— Ведаючы Пратасевіча (а мы паўгода амаль штодзённа сядзелі побач у офісе Радыё Свабода, калі ён быў стыпендыстам праграмы імя Вацлава Гавэла), мяне ні на секунду ні здзіўляе ўпэўненасць з якой, як можа многім падацца, гаворыць Рома.





Менавіта такая ў яго рэакцыя на стрэс. Калі ён апынаўся ў крытычных працоўных сітуацыях, напрыклад, калі забыў зрабіць здымкі падчас фотасесіі (такое было), то замест адэкватнай рэакцыі, у яго ішоў адваротны працэс - жарты і смех, нібыта ён не разумее, пра што кажа. У людзей ёсць розныя асаблівасці. Гнюсныя людзі цяпер выкарыстоўваюць ягоную, якая ўзмоцненая ягоным жаданнем выжыць. І блытаніна ў словах, і загадзя падрыхтаваны сцэнар, усё гэта пацьвярджаюць у каторы раз.





У чарговы раз заклікаю калегаў не цытаваць Рамана.





Станислав Белковский, российский политолог:





— В Минске проходит псевдобрифинг по поводу принудительной посадки самолёта Ryanair (23 мая 2021). В мероприятии принимает участие Роман Протасевич. Который утверждает, что выступает добровольно, а его родители — не могут свободно говорить, т.к. находятся в заложниках в Польше. Имя РФ-олигарха, якобы спонсировавшего портал, несчастный Протасевич забыл. Это значит, что А. Г. Лукашенко из Москвы попросили не разжигать конфликт с Д. А. Мазепиным.





Анна Северинец, учитель, писательница:





— Можна стаміцца здзіўляцца злу. Але нельга стаміцца здзіўляцца вышыням дабра. Сёння мае героі пенсіянеры на маршы і Таццяна Кааравенкова на брыфінгу.





Напомним, во время брифинга журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова из зала заявила, что не верит в то, что говорит Протасевич. И пожелала ему держаться и пережить все, что с ним происходит.





Андрей Стрижак, правозащитник:





— Если уж говорить про стальные части тела, то это всё детский сад. Таня Коровенкова целиком сделана из стали. Жэстачайшы респект.





Борис Горецкий, заместитель председателя БАЖ:





— Главный вывод из сегодняшнего брифинга: Татьяна Коровенкова из БелаПАН — очень крутая и смелая журналистка.





Игорь Тышкевич, политолог:





— Я думаю, сейчас много начнется разговоров «пытали-не пытали», «под принуждением-не под принуждением». Я бы обратил внимание на несколько других ключевых вещей.





Первое. Привести Протасевича на такое мероприятие, куда пригласить в том числе журналистов СМИ, которые лишены аккредитации, представителей дипкорпуса, это означает, что те, кто организовывал мероприятие, были уверены в сути сказанного им.





Второе. Это попытка играть в публичность политики. То есть любое другое утверждение будет теперь требовать некой доказательной базы.





Третье. Ключевые месседжы самого Протасевича. Тут два ключевых блока. Это общий наезд на Варшаву, и он напрямую связан с опубликованными там же данными, как вывозили представителей Союза поляков с территории Беларуси, сюда же пошел Латушко. И параллельно с этим противоречие между вильнюсско-варшавской группой. То есть это то, что сейчас будет раскручиваться.





Второй очень важный блок — это заявление Протасевича, что он якобы очень уважает Лукашенко, но при этом остается в оппозиции к нему с точки зрения политической ориентации. И при этом будет работать с белорусским государством. Помните, я говорил, что его, возможно, будут склонять к тому, чтобы стать участником этой так называемой конституционной комиссии. Вот оно! Только, скорее всего, это будет в прессе.





В данным случае окружение Лукашенко формирует некий пул людей, которые стали благодаря стадии политического кризиса достаточно известными. И он будет формировать этот пул, чтобы показать, что вот она, конструктивная оппозиция, которая будет сотрудничать с властью. При этом, учитывая, сколько знает Протасевич, будут регулярные выпады в сторону оппонентов.





И если оппоненты не начнут играть на опережение и не изменят подходы в своей информационной политике, то периодически будут из загашников доставаться тот или иной либо факт, либо домысел, которыми будут жестоко бить.





Сейчас в окружении Лукашенко появились специалисты по работе с информацией. Это не русские, это не местные, скорее всего, где-то кого-то наняли. Суть в том, что выстраивается информационная стратегия. Это будет дробление лагеря оппонентов очень серьезное. И заявление Протасевича пока что только ягодки.





Поэтому нужно менять риторику.





Этой пресс-конференцией надо считать, что момент пристрелки перед торгом за будущее Беларуси начался.





Игорь Ильяш, журналист:





— Пресс-конференция с участием Романа Протасевича — это очередная пропагандистская операция, которая проведена настолько неуклюже, что способна лишь навредить режиму.





1. Власть растеряна.





Власть не предполагала, что атака на самолет Ryanair качественно изменит отношение Запада к диктатуре в Беларуси. Режим Лукашенко превратился в проблему для европейской безопасности, над ним впервые за всё время нависла угроза действительно серьезных экономических санкций. Поэтому режим отчаянно пытается хоть как-то исправить ситуацию, на ходу выдумывая новые оправдания и пропагандистские трюки.





Судя по всему, идея притащить на мидовскую пресс-конференцию Романа Протасевича и силовиков возникла в самый последний момент. Причем складывается впечатление, что силовики волновались даже больше самого Протасевича — они не ожидали, что им придется за всех отдуваться и нервно крутили в руках свои авторучки.





Добавьте к этому недавнее слезливое обращение «депутатов» к мировому сообществу и вчерашнее эпатажное интервью Макея. Всё это указывает на то, что в высших эшелонах власти сейчас преобладают настроения близкие к паническим.





2) Власть полностью утратила связь с реальностью.





Это произошло, конечно, не сейчас, но сегодняшняя пресс-конференция тому яркое подтверждение. Режим окончательно потерял всякие цивилизационные ориентиры, поэтому даже их попытки оправдаться выглядят теперь абсолютно по-варварски.





Они там полностью убеждены: если притащить заложника на пресс-конференцию и заставить его повторять, что у него в тюрьме «прекрасное настроение» и он «искренне уважает Лукашенко», то Запад перестанет доверять Тихановской. Они убеждены: если заснять польского консула на скрытую камеру, а потом продемонстрировать эту запись на весь мир, то все поймут, что с официальным Минском всё-таки можно иметь дело. Но в действительности реакция будет прямо противоположной.