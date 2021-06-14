











пишет Sputnik. Два нападающих покинули хоккейный клуб минское "Динамо" – Андрей Павленко и Артем Аносов, сообщила пресс-служба команды,Sputnik.





Аносов играл за минчан с августа 2019-го года. В КХЛ он провел 18 матчей, в них отметился двумя голевыми передачи. Признавался лучшим новиком по итогам 17-й недели сезона-2019/2020.





Павленко также играл за "Динамо" с августа 2019-го. В КХЛ он провел 25 встреч и сделал одну голевую передачу.





Минский клуб поблагодарил хоккеистов за игру и сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.





В предыдущем сезоне КХЛ "зубры" впервые за долгое время вышли в плей-офф турнира и уступили в 1/8 финала питерскому СКА в серии до четырех побед (1:4). По итогам сезона динамовцы заняли 15-е место.





Минское "Динамо" будет играть и в следующем сезоне Кубка Гагарина, который стартует 1 сентября текущего года матчем кубка открытия между действующим чемпионом "Авангардом" и ЦСКА, занявшим второе место.















