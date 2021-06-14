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Два форварда покинули минский ХК "Динамо"

14.06.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейный клуб из Минска продолжает расторгать и подписывать контракты с игроками, готовясь к новому сезону КХЛ.




Два нападающих покинули хоккейный клуб минское "Динамо" – Андрей Павленко и Артем Аносов, сообщила пресс-служба команды, пишет Sputnik. 

Аносов играл за минчан с августа 2019-го года. В КХЛ он провел 18 матчей, в них отметился двумя голевыми передачи. Признавался лучшим новиком по итогам 17-й недели сезона-2019/2020.

Павленко также играл за "Динамо" с августа 2019-го. В КХЛ он провел 25 встреч и сделал одну голевую передачу.

Минский клуб поблагодарил хоккеистов за игру и сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В предыдущем сезоне КХЛ "зубры" впервые за долгое время вышли в плей-офф турнира и уступили в 1/8 финала питерскому СКА в серии до четырех побед (1:4). По итогам сезона динамовцы заняли 15-е место.

Минское "Динамо" будет играть и в следующем сезоне Кубка Гагарина, который стартует 1 сентября текущего года матчем кубка открытия между действующим чемпионом "Авангардом" и ЦСКА, занявшим второе место.
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб из Минска продолжает расторгать и подписывать контракты с игроками, готовясь к новому сезону КХЛ.
 
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