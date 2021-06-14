|
В Гомеле за оскорбление председателя облисполкома будут судить вокалиста Gods Tower
Источник материала: Партизан
Вокалиста культовой группы Gods Tower Владислава Новожилова будут судить за оскорбление председателя гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Заседание назначено на 15 июня.
Музыканту инкриминируют ст. 369 УК РБ, санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Новожилов рассказал журналистам «Еврорадио», что гомельскому чиновнику не понравился его пост в фейсбуке. Там музыкант резко высказался по поводу встречи Соловья с народом, где, по его словам, председатель облисполкома никак не отреагировал на запросы граждан.
От суда музыкант ничего хорошего не ждёт. Готов даже к тому, «что закроют».
— Страха нет, есть понимание, что может быть всё, — сказал музыкант.
Процесс над Владиславом Новожиловым начнётся 15 июня в 10:00 в суде Железнодорожного района Гомеля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалиста культовой группы Gods Tower Владислава Новожилова будут судить за оскорбление председателя гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Заседание назначено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)