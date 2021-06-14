В Гомеле за оскорбление председателя облисполкома будут судить вокалиста Gods Tower













Музыканту инкриминируют ст. 369 УК РБ, санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.





Новожилов рассказал журналистам «Еврорадио», что гомельскому чиновнику не понравился его пост в фейсбуке. Там музыкант резко высказался по поводу встречи Соловья с народом, где, по его словам, председатель облисполкома никак не отреагировал на запросы граждан.





От суда музыкант ничего хорошего не ждёт. Готов даже к тому, «что закроют».





— Страха нет, есть понимание, что может быть всё, — сказал музыкант.



