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Артем Милевский после матча Нидерланды — Украина: настроение — г...о. Вытащить такую игру и в конце пропустить

14.06.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский передал эмоции после поражения национальной команды от Нидерландов (2:3) на Евро-2020.



Я очень рад за Ярмоленко в первую очередь.

Понятно, что настроение — г...о. Вытащить такую игру и в конце пропустить. Я знаю это чувство, когда ты отыгрываешься, но в конце пропускаешь еще один гол.

Миколенко — спи спокойно. Сегодня тяжко было человеку. Главное — восстановление, ничего страшного не случилось, — сказал Милевский ютуб-каналу "Великий футбол", пишет Прессбол
 
 
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Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский передал эмоции после поражения национальной команды от Нидерландов (2:3) на Евро-2020.
 
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