Артем Милевский после матча Нидерланды — Украина: настроение — г...о. Вытащить такую игру и в конце пропустить









Я очень рад за Ярмоленко в первую очередь.





Понятно, что настроение — г...о. Вытащить такую игру и в конце пропустить. Я знаю это чувство, когда ты отыгрываешься, но в конце пропускаешь еще один гол.





пишет Прессбол Миколенко — спи спокойно. Сегодня тяжко было человеку. Главное — восстановление, ничего страшного не случилось, — сказал Милевский ютуб-каналу "Великий футбол",Прессбол







