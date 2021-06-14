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Глава МИД Латвии назвал постановочной пресс-конференцию с участием Протасевича
Источник материала: Навiны
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подверг критике проведение пресс-конференции с участием арестованного журналиста Романа Протасевича.
«Постановочная пресс-конференция в Минске с представителями репрессивного аппарата и похищенным журналистом Романом Протасевичем напоминает худшие примеры сталинского прошлого. Принудительным признаниям, захвату заложников нет места в 21-м веке. Свободу Протасевичу», — написал Ринкевичс в «Твиттере».
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подверг критике проведение пресс-конференции с участием арестованного журналиста Романа Протасевича.
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