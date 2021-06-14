ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановский должен заплатить 258 тысяч рублей налога с якобы найденных у него денег

15.06.2021 06:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Советского района Гомеля не удовлетворил жалобу признанного политзаключенным видеоблогера Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании подоходного налога с 900 тыс. долларов, якобы найденных у него у него за диваном во время обыска в июне 2020-го.

Тихановский должен заплатить 258 тысяч рублей налога с якобы найденных у него денег

Как сообщила БелаПАН адвокат Наталья Мацкевич, ее подзащитный должен заплатить налоговой Советского района почти 258 тыс. рублей. Именно такую сумму насчитала инспекция, решив, что у Тихановского из-за найденных денег вышло превышение доходов над расходами в сумме 1 млн 612 тыс. рублей.

Заседание состоялось 4 июня и проходило в закрытом режиме. Блогер в жалобе настаивал, что это не его деньги, он не знает об их происхождении, не мог их расходовать, так как находился и до сих пор находится в СИЗО. Мацкевич заявила, что защита обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

Тихановский находится в заключении с 29 мая 2020 года, когда был задержан в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Он настаивает, что деньги подброшены.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Советского района Гомеля не удовлетворил жалобу признанного политзаключенным видеоблогера Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Галоўнае за 14 чэрвеня. З’яўленне Пратасевіча на брыфінгу і саміт NATO у Бруселі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by