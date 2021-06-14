Ход Протасевичем не удался. Пиар белорусских властей хромает на обе ноги

Белорусские власти пытаются пиар-методами исправить ту скверную ситуацию, в которую попали после скандальной посадки в Минске самолета Ryanair. На пресс-конференцию под эгидой МИДа в Национальный пресс-центр 14 июня пригласили и журналистов независимых СМИ, ее транслировали в онлайне (просто разгул гласности!). А коронкой мероприятия, по замыслу властей, видимо, должно было стать участие Романа Протасевича, задержанного после той самой посадки и попавшего в следственный изолятор КГБ.





Но участие представителей неподконтрольных СМИ поломало сценарий этого действа. Задавались острые вопросы, а журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова заявила, что сочувствует Протасевичу, не верит ни одному его слову, и пожелала: «Просто держитесь, просто переживите это».

Подводит нравственная глухота

Власти полагают, что пойманный блогер, который признал вину и артикулирует некие якобы разоблачительные вещи, — это мощный пиаровский козырь.

Но в обществе и за рубежом Протасевича, бывшего редактора телеграм-канала, попортившего немало крови большому белорусскому начальству, многие воспринимают как жертву, которую жестокие обстоятельства вынуждают делать те или иные публичные заявления.

Его показы широкой публике называют пыткой перед телекамерами, допросом перед миллионами белорусов и т.п. Некоторые независимые медиа принципиально отказываются цитировать заявления Протасевича, чтобы таким образом не подыгрывать-де госпропаганде. Зарубежные дипломаты, журналисты Би-би-си по моральным соображениям ушли с пресс-конференции 14 июня.

Проблема властей в том, что они не ощущают тех моральных критериев, по которым и ситуацию с Протасевичем, и действия белорусского режима в целом оценивают как многие соотечественники, так и демократически мыслящее зарубежье.

В общем, этот пиаровский выхлоп мало на что повлияет. Пресс-конференция наверняка не переубедит западных политиков, уже составивших впечатление об истории с самолетом, введших авиаблокаду Беларуси и готовящих новые санкции против ее властей.

Судя по реакции соцсетей, белорусы, которым в принципе не по нраву нынешний режим, восприняли это мероприятие как очередной образчик аморальной пропаганды. Прозвучавшие на нем заявления могли воздействовать разве что на часть электорального болота да вызывать солидарность тех, кто и так за Александра Лукашенко и его политику.

Стоит заметить, что штабы оппонентов Лукашенко в какой-то степени испытывают подобную проблему: их информационная работа в основном замыкается на круг своих — протестного электората.

Пиаровские пули уходят в молоко

Заявления других участников пресс-конференции — в основном это были люди в погонах — тоже вряд ли возымели большой эффект. Вообще она катастрофически запоздала. А до нее большим начальством и его рупорами было сделано слишком много опрометчивых заявлений.

На пресс-конференции командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб подчеркнул, что пилот самолета Ryanair добровольно решил садиться в Минске, хотя никто не мешал ему улететь в Литву, у истребителя же МиГ-29, сопровождавшего борт, была задача прикрыть от акта терроризма Минск, а не осуществлять перехват.

Но недаром говорят, что первое впечатление — самое сильное. В день инцидента близкий к Лукашенко телеграм-канал подчеркивал, что именно тот «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». Сам Лукашенко, выступая в парламенте 26 мая, заявил : «Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»

По-прежнему вызывает вопросы и история с «письмом от ХАМАС» о якобы бомбе на борту: уж слишком много в ней неувязок, касающихся как содержания, так и отправления этого послания.

Прозвучала на пресс-конференции и тема нелегалов . Представитель Госпогранкомитета Андрей Филатов всячески уверял, что белорусские пограничники добросовестно несут службу, высказал ряд мелких претензий литовским коллегам.

Но эти заявления никак не могут поколебать того факта, что наплыв нелегалов в Литву с белорусской стороны резко увеличился. По данным Службы охраны госграницы Литвы, с начала этого года туда из Беларуси пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов — в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Наконец, широко разошлись сообщения ряда близких к властям медиа о том, что Лукашенко 26 мая в парламенте заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Этот резонанс наверняка громче оправдательных слов полковника погранвойск на пресс-конференции. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте убеждена , что против ее страны «ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Видео с польским консулом работает не в пользу Минска

Пресс-конференция показала, что власти решили спустить на тормозах ранее прозвучавшую из уст Протасевича в интервью телеканалу ОНТ тему финансирования опального телеграм-канала неким российским олигархом (похоже, этот сюжет не понравился Кремлю). Также стало очевидно, что белорусское руководство решило не развивать тему сотрудничества в деле Протасевича со следствием самопровозглашенной ЛНР.

Ранее Лукашенко пригласил следователей оттуда: «Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе». 1 июня «генеральная прокуратура ЛНР» сообщила, что «обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием гражданина Белоруссии Романа Протасевича».

Однако на пресс-конференции 14 июня председатель Следственного комитета Дмитрий Гора заявил , что «на сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало».

Можно предположить, что в Минске спохватились, поняли, что такого рода сотрудничество с «ЛНР» совсем уж дурно пахнет, принижает статус Беларуси как суверенного государства. Да и резкие заявления Киева, надо думать, подействовали.

Также Гора доказывал, что трех активисток польского меньшинства, попавших под уголовное преследование, отнюдь не выдворяли в Польшу насильно, а они, мол, выехали добровольно и без каких-либо условий.

При этом в пресс-центре были продемонстрированы кадры с участием польского консула, снятые скрытой камерой.

На вопрос БелаПАН, знал ли консул о том, что ведется видеозапись его встреч с Горой и задержанными, руководитель СК ответил, что съемка встречи была санкционирована прокурором. Однако он признал, что консул не знал о видеосъемке.

И здесь снова возникает пикантный этический момент. Белорусские власти, судя по всему, не видят ничего предосудительного в публичной демонстрации таких видео. Но доверия официальному Минску со стороны зарубежных политиков и дипломатов такая практика наверняка не добавит.

Режим спотыкается на проблемах морали и доверия

И в целом пиар белорусских властей (при том что на пресс-конференции 14 июня наверняка звучали и резонные вещи) пробуксовывает в немалой степени по той причине, что доверие к ним и внутри страны, и за рубежом слишком низко. Уж очень много дров наломано, особенно за последний год, уж слишком часто большое белорусское начальство ловили на, скажем мягко, неискренности.

И потом, ведь критически мыслящей публике понятно, что всеми этими пиар-усилиями верхушка политического режима пытается подменить повестку дня, сбить фокус общественного внимания, уйти от разговора о причинах политического кризиса (и в частности тех же санкций). Вот запустим, мол, на прессуху Протасевича — и пусть народ обсуждает потом грязное белье «беглых», как называет белорусское начальство вытесненных за рубеж политических противников.

Однако, как показывают независимые исследования , значительная часть белорусов не ведется на пропагандистские штучки, не снимает своих требований к властям (освобождение политзаключенных, переговоры с оппонентами и пр.) и по-прежнему хочет перемен, в том числе ухода Лукашенко.