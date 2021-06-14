TUT.BY: задержано все руководство Миорского металлопрокатного завода

Все руководители Миорского металлопрокатного завода арестованы, сообщает телеграм-канал TUT.BY.

По информации работников завода, на предприятие приходили представители спецслужб, которые задержали и увезли руководителей.

Сообщают, что арестовали все руководство завода – основного учредителя, гендиректора, бухгалтера и увезли в Витебск. Сказали, что «работают спецслужбы». По словам работника, минское руководство тоже задержали: финдиректора, главного бухгалтера. «По каким причинам – можно только догадываться», - говорят работники завода.

Также они сообщают, что к ним на предприятие 11 июня должен был приехать Александр Лукашенко, но визит не состоялся. Были составлены «списки слушателей, маршруты и прочее». Якобы даже была репетиция посадки вертолета президента, без самого Лукашенко на борту. (Отметим, что официальной информации о том, что он собирается приехать на миорское предприятие, не проходило.)

Однако все подготовительные работы внезапно прекратились, «а утром пошли разговоры, что вчера спецслужбы задержали высшее руководство в Миорах и минском офисе».

Известно, что на заводе не было необходимого оборудования, этим заинтересовались силовые структуры.

Справка. Миорский металлопрокатный завод является единственным в своем роде поставщиком жести электролитического лужения и холоднокатаного листа в Республике Беларусь. Основан несколько лет назад. На мощность, заложенную в проекте предприятие должно было выйти лишь в третьем квартале 2021 года. Срок окупаемости завода - пять лет.

Фото: неофициальный паблик «Миорский Металлопрокатный Завод/Miory Steel» ВКонтакте