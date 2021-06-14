ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Словакии победила поляков в матче ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

15.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футболисты сборной Словакии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.


На 18-й минуте встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, словаки вышли вперед благодаря автоголу вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны. На 46-й минуте поляк Кароль Линетты сравнял счет. На 69-й минуте Милан Шкриниар провел победный для словаков гол - 2:1, пишет interfax.by.

Сборная Польши доигрывала матч в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Соперники являются представителями группы E, в которую также входят сборные Испании и Швеции. Они проведут свой матч в понедельник позднее.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Словакии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Латвии назвал постановочной пресс-конференцию с участием Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by