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Сборная Словакии победила поляков в матче ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге
Источник материала: Партизан
Футболисты сборной Словакии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
На 18-й минуте встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, словаки вышли вперед благодаря автоголу вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны. На 46-й минуте поляк Кароль Линетты сравнял счет. На 69-й минуте Милан Шкриниар провел победный для словаков гол - 2:1,
Сборная Польши доигрывала матч в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.
Соперники являются представителями группы E, в которую также входят сборные Испании и Швеции. Они проведут свой матч в понедельник позднее.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.
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Футболисты сборной Словакии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
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