«Отрасль сейчас просто лихорадит». Что готов предложить доведенный до отчаяния бизнес и приобрести белорус









пишет Завтра твоей страны. Если бы в Беларуси была премия «Самая невезучая сфера бизнеса», то по итогам 2020-го года туризм занял бы первое место, а после первых пяти месяцев 2021-го авансом взял бы гран-при,Завтра твоей страны.





Как отечественный турбизнес пережил все потрясения, которые свалились на его голову, что имеет сейчас и к чему идет? Об этом — соучредитель портала Holiday.by, экс-преподаватель факультета международных отношений, кафедры международного туризма ФМО БГУ Андрей Барашко.



Как развивалась ситуация с весны 2020-го года?





В конце зимы 2020-го года произошел глобальный сбой туризма. Ситуация свелась к двум основным проблемам. Первая: часть туристов застряли за границей и не успели вернуться домой. Вторая: на момент локдауна уже большое количество денег было вложено в раннее бронирование.





Все страны по-разному решали эти проблемы. У нас вроде бы и «Белавиа» не осталась в стороне, и государство что-то пыталось сделать. Но все равно основная нагрузка по эвакуации людей легла на турагентства в сотрудничестве с туроператорами. И тут я могу рассказать о тех сотрудниках турфирм, этих мальчиках и девочках, которые продают нам путевки. Я преклоняю перед ними голову. Потому что они днями и ночами мониторили рейсы и места на них, вывозили своих туристов из разных точек мира. Это в прямом смысле был мозговой штурм, когда люди садились и вертели глобус, разрабатывали самые фантастические маршруты. С большего всех вывезли. В конце концов, застряли не только белорусы.





Вторым ударом стали деньги, внесенные в качестве раннего бронирования. И тут наложилась местная специфика белорусского законодательства. Всемирная туристическая организация, в которой мы состоим, четко разграничивает, кто такой турагент и туроператор. В начале пандемии ВТО сказала, мол, ребята, случился глобальный локдаун, в этом никто не виноват, мы рекомендуем туристическим компаниям задепонировать внесенные средства до лучших времен, пока мы не поймем, что происходит. И многие государства — включая Украину и Россию — быстро продублировали этот подход, поясняя, что нет оснований для судебных споров и паники. Но в Беларуси понятия «турагент» и «туроператор» трактуются иначе. У нас в ответе за отдых туриста тот, кто пробил чек. Хотя функция турагентства заключается лишь в том, чтобы профессионально проконсультировать клиента, подобрать оптимальный тур, принять деньги и потом передать их туроператору. Тот есть на момент остановки отрасли в мировом масштабе ни у кого деньги за путевки в ящике стола не лежали. Люди, тем не менее, пошли со своими требованиями к турагентствам. Ситуацию могло бы разрешить государство, но никакого внятного ответа наше Министерство спорта и туризма не дало.





И снова большую роль сыграли сами продавцы туров. Они смогли создать достаточный информационный шум, чтобы вынудить чиновников (пусть сжав зубы и не очень внятно) сказать, мол, да, до 2021 года внесенные средства могут быть заморожены.





Как турбизнес продолжил работу после прохождения острого периода кризиса?





Летом, как мы помним, начались минимальные разблокировки границ. Турагенты новой обороткой пытались перекрыть «минусовку» весны.





Но в полную силу работать объективно было невозможно. Во-первых, как раз тогда отвалились автобусные туры. А ведь в Беларуси это была огромная туристическая ниша. Автобусы до сих пор стоят в автопарках, и это бешеные потери.





Во-вторых, далеко не все страны смогли снова открыться для туристов. В нашем распоряжении оставались Турция, Египет и внутренний туризм. Однако после потрясений в августе-сентябре запрос на отдых окончательно обнулился — я хорошо помню этот никакой трафик на Holiday.by. Людям было не до отдыха.



Но весной 2021-го, помнится, мы снова начали присматривать туры на море?





Да. К весне стало понятно, что страны, зарабатывающие на туризме, не намерены терять еще один сезон. Мне кажется, впервые все наглядно убедились, какое значение для экономики страны может иметь туризм, будучи залогом рабочих мест и денежных поступлений. Этот период для себя я назвал «отскоком от дна». В начале весны 2021 года для белорусов стартовало раннее бронирование, были открыты 11 классических авианаправлений: Египет, Турция, Греция, Болгария, Албания, Черногория, Эмираты. Все, за исключением Украины, которая традиционно была для нас автобусной. На момент начала мая уже по ключевым направлениям люди проплатили и забронировали себе путевки до начала июля. Отлично же! Было.



После посадки борта Ryanair, надо думать, все снова пошло ко дну?





Мы пришли к ситуации весны 2020-го года — версия 2.0. Турагенты снова приняли деньги у клиентов, передали их дальше по цепочке, но взамен получили предложение доплатить за увеличенный полетный маршрут. Наши компании снова оказались один на один с проблемой. И если в прошлом году государство хоть что-то говорило, то теперь оно молчит. И как быть с теми, кто не захочет доплачивать? Кто будет разбираться?





Первый «звоночек» не заставил себя ждать: обанкротился туроператор «Солвекс». Впервые за современную историю случай, когда де-факто белорусский оператор, работющий в основном по Болгарии, не смог выполнить свои обязательства. Хотелось бы от государства защиты интересов хотя бы национальных игроков. Но нет.





Решено было поменять законодательство в сфере туризма. Одна из самых противоречивых норм законопроекта «О туризме» предполагает, что участники рынка — а именно туроператоры — будут формировать некий общий фонд, из которого на случай банкротства туроператора пострадавшим будет выплачиваться компенсация. И это сейчас, когда эти компании и так несут возвратное бремя! К тому же никакого фонда не хватит, чтобы компенсировать потери всех туристов, если речь идет о банкротстве крупного бизнеса. В последних версиях текста законопроекта так четко и не разделили как понятия, так и ответственности оператора и агента. Это может быть дополнительной сложностью правоприменения, если даже забыть о нависшем над операторами еще одном финансовом бремени, кроме обязанности возвращать туристам через турагентов деньги.





Остались ли какие-то варианты отдыха за границей для белорусского туриста?





Сейчас у нас совсем немного направлений, куда можно полететь отдохнуть. Цены на них возрастают не только из-за более длинного авиамаршрута, но и в связи с повышенным спросом. К примеру, стоимость перелета для одного человека в Черногорию — 550 евро. В итоге тур на троих в эту страну может стоить порядка 3 тысяч евро.





Есть вероятность, что вскоре россияне смогут напрямую летать в Египет. И это значит, что и там цены возрастут. Крым (опустим все политические моменты) из-за внутреннего спроса тоже стал относительно дорогим направлением.





На основании поведения посетителей нашего портала за последние две недели можно сказать, что ТОП-10 интересов наших туристов выглядит так: Турция, Египет, Грузия, Россия, Украина, Крым, Албания, Черногория, ОАЭ, Тунис. Классическая картина, если не брать в расчет Крым. Но тут вопрос не в направлениях, а в деньгах. Насколько этот отдых вообще доступен для белоруса?





И что, туризм - это снова роскошь для нас? Ведь за последний год люди не побогатели… Кто сможет позволить себе Черногорию за 3 тысячи евро? У меня нет ответа.





Остается внутренний туризм?





Спрос на внутренний туризм вырос — это естественно. И мест хороших в Беларуси достаточно, и хорошо, что деньги идут в регионы.





Но и тут встает вопрос цены, потому что отдых на усадьбах не копеечный. Одно дело снять дом на компанию на пару дней и другое — на семью на пару недель. И мы снова упираемся в вопрос доступности такого отдыха в рамках бюджета обычной семьи.





Есть еще один нюанс. Сейчас есть запрос на отдых парами и небольшими семьями, но рынок не готов удовлетворить его — многие усадьбы привыкли сдаваться домами, делая акцент на большие корпоративные мероприятия или свадьбы. Усадеб много, но найти подходящую не так уж просто.



Что турбизнес и его клиентов ждет в перспективе?





Финансовые возможности белорусов сократились, а цены выросли. Логично ждать падение потока туристов.





Что касается туристической отрасли, то сейчас ее просто лихорадит. И пускай о банкротстве сейчас заявляет сейчас не очень большое количество турагентов. Но это лишь потому, что компании заняли выжидательную позицию. Кто-то переориентировался на новые услуги. В итоге это закончится тем, что часть профессионалов уйдет в новые сферы, часть потеряет квалификацию. В очередной раз будем начинать все с начала.