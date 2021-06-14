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"Нива" поучаствует в ралли "Париж - Дакар" – видео

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Автомобиль "Нива" из Новосибирска примет участие в ралли "Дакар". После 35-летнего перерыва за руль отечественного внедорожника сядут иностранцы - Марио Якобер и Сладан Милич из Швейцарии

"Дакар" пройдет в Саудовской Аравии зимой 2022 года. А пока машину нужно усовершенствовать до пригодного для участия в ралли состояния. Этим пилот и штурман "Нивы" занимаются в России, в Новосибирске.

За основу был взят трехдверный ВАЗ-2121 1984 года выпуска. Перед участием в ралли-марафоне автомобиль прошел через много изменений: его разобрали, отреставрировали кузов, а шасси усилили в соответствии со спецификациями первых советских внедорожников, принимавших участие в гонке "Париж - Дакар". Однако у автомобиля сохранили силовой агрегат. По завершении всех работ в Новосибирске "Нива" отправится в Швейцарию на окончательную доработку.

Важную роль для предстоящего заезда на расстояние в шесть тысяч километров играет штурман Сладан Милич. Он будет следить за навигацией и за тем, чтобы с машиной все было в порядке.

В "Ниве" он себя чувствует абсолютно комфортно. По его словам, в такой машине все легко можно починить, в отличие от тех автомобилей, которые новее и сложнее в части электроники.

"Наша цель - добраться до финиша, так как многие автомобили просто не доходят до конца - нужно ведь проехать шесть тысяч километров за две недели. Для машины это огромная нагрузка. Так что наша первая цель - добраться до финиша", - отметил Марио Якобер.

Мужчины также отметили, что хотят вернуть "Ниве" былую славу, ведь в 80-х годах машина имела успех и занимала призовые места.

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После 35-летнего перерыва автомобиль "Нива" вновь примет участие в знаменитом ралли-марафоне "Дакар". За рулем отечественного внедорожника будут поклонники "Нивы" из...
 
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