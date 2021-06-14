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Луиш Фигу назвал Хабиба братом

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Бывший футболист "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу тепло пообщался с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.

Фигу опубликовал фото с Хабибом в своем в Instagram. На изображении 48-летний португалец обнимает 32-летнего Нурмагомедова, снимок он сопроводил лаконичной подписью: "Приятно было увидеть тебя, брат". 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Фигу и Хабиб встретились в Санкт-Петербурге перед матчем чемпионата Европы между Бельгией и Россией, в котором российская сборная проиграла со счетом 0:3. Впереди у подопечных еще две игры с Финляндией (16 июля) и с Данией (21 июня). Пока они сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Хабиб – известный фанат футбола, он болеет за мадридский "Реал". Фигу выступал за этот клуб с 2000 по 2005 год.

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Теги: Минск
 
 
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Легенда португальского футбола и один из лучших бойцов ММА в истории встретились в Санкт-Петербурге перед матчем Европы-2020 между Бельгией и Россией.
 
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