Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки родила дочь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки родила дочь, ее назвали Оливией.

"Семья из троих. Оливия Возняцки Ли родилась 11 июня 2021-го", – написала Возняцки в своем Instagram .

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки завершила профессиональную карьеру после Australian Open-2020.

По словам девушки, она поняла, что кроме тенниса в мире много интересных вещей, которым бы она хотела заниматься. И одной из главных целей она тогда называла создание семьи со своим супругом Дэвидом Ли, с которым они переехали на частный остров Фишер-Айленд в США.

За свою карьеру Возняцки завоевала 30 титулов WTA, включая один турнир Большого Шлема (Australian Open 2018), Итоговый чемпионат WTA (2017). Более 70 недель она занимала первую строчку в мировом рейтинге.

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