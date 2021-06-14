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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки родила дочь
15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки родила дочь, ее назвали Оливией.
"Семья из троих. Оливия Возняцки Ли родилась 11 июня 2021-го", – написала Возняцки в своем
© AFP 2021 / PATRICK HAMILTON
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки
По словам девушки, она поняла, что кроме тенниса в мире много интересных вещей, которым бы она хотела заниматься. И одной из главных целей она тогда называла создание семьи со своим супругом Дэвидом Ли, с которым они переехали на частный остров Фишер-Айленд в США.
За свою карьеру Возняцки завоевала 30 титулов WTA, включая один турнир Большого Шлема (Australian Open 2018), Итоговый чемпионат WTA (2017). Более 70 недель она занимала первую строчку в мировом рейтинге.
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Каролина Возняцки в июне 2019-го вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли и в начале 2020-го года завершила карьеру.
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