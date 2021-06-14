ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки родила дочь

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки родила дочь, ее назвали Оливией. 

"Семья из троих. Оливия Возняцки Ли родилась 11 июня 2021-го", – написала Возняцки в своем Instagram

© AFP 2021 / PATRICK HAMILTON
Азаренко и Соболенко впервые за 2 года выйдут на корт в паре

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки завершила профессиональную карьеру после Australian Open-2020.

По словам девушки, она поняла, что кроме тенниса в мире много интересных вещей, которым бы она хотела заниматься. И одной из главных целей она тогда называла создание семьи со своим супругом Дэвидом Ли, с которым они переехали на частный остров Фишер-Айленд в США.

За свою карьеру Возняцки завоевала 30 титулов WTA, включая один турнир Большого Шлема (Australian Open 2018), Итоговый чемпионат WTA (2017). Более 70 недель она занимала первую строчку в мировом рейтинге.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каролина Возняцки в июне 2019-го вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли и в начале 2020-го года завершила карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
В НАТО заявили о заинтересованности в суверенной демократической Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by